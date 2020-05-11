Полиция Ивано-Франковщины крепко оскандалилась, затребовав «список евреев Коломыи»

Главное: Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции затребовал у главы иудейской общины Коломыи список ее членов. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Детали: Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции затребовал у главы еврейской общины Коломыи Якова Залищикера копию устава, список ее членов, их домашние адреса и номера мобильных телефонов, а также предоставить сведения о студентах-евреях, которые обучаются в ВУЗах Ивано-Франковщины.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, Яков Залищикер «культурно» ответил полиции, что устав их организации есть в госреестре, что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины предоставляются только в случае зарегистрированных уголовных дел.

«Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», ‒ подчеркнул Эдуард Долинский, прикрепив к своему сообщению фотокопии письма и ответа на него.

В тему: 23 февраля 2019 года сообщалось, что в Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов.