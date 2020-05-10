Львовянин в собственном унитазе обнаружил крысу

Главное: Львовянин Марк Мандзюк обнаружил в собственном унитазе крысу. По словам местных жителей, подобные истории в центре города ‒ не редкость.

Детали: Житель Львова Марк Мандзюк обнаружил в собственном унитазе крысу. Об этом он написал на странице городской «горячей линии» в Facebook.

По его словам, запоминающаяся встреча произошла в доме, расположенном на улице Хвылевого, 4.

«Какая служба занимается отловом заблудившихся крыс?», ‒ задался вопросом Мандзюк.

Ответа от представителей «горячей линии» он пока не получил, однако в комментариях к записи жители Львова написали, что в центре города уже давно обитают полчища крыс, которые при полном бездействии санэпидемстанции чувствуют себя весьма вольготно.

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