Глава УПЦ: 75 лет назад вооруженное до зубов государство было побеждено сильными духом людьми

Главное: Митрополит УПЦ Онуфрий сегодня помолился о погибших в годы Второй мировой войны, возложил цветы у памятника погибшим, а также поздравил с Днем Победы ветеранов.

Детали: В киевском парке Вечной Славы в 75-ю годовщину Победы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил панихиду о погибших в годы Второй мировой войны. Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида состоялась при минимальном количестве верующих, с соблюдением необходимой дистанции.

После панихиды Предстоятель УПЦ и представители духовенства возложили цветы к обелиску.

«Мы пришли сегодня для того, чтобы возложить цветы у памятника погибшим солдатам и помолиться обо всех тех, кто умер и положил свою жизнь на поле битвы за веру и за Отечество», — сказал Митрополит Онуфрий.

«Мы сегодня преклоняем наши головы перед сильными воинами и вождями, которые положили свои жизни на поле брани, которые отдали свои жизни за то, чтобы жили мы с вами. Чтобы мы не были рабами, людьми „четвёртого“ или „пятого“ сорта, а были добрыми людьми, которые могут полноценно наслаждаться красотами этого мира, данными нам Богом», — также сказал он.

Митрополит Онуфрий также подчеркнул, что Победа досталась нашим предкам благодаря тому, что они были сильными духом людьми.

«75 лет назад могущественное государство, вооруженное до зубов, было побеждено государством со скромными силами, скромным военным потенциалом, но с сильными духом людьми», — отметил он.

Митрополит Онуфрий поздравил с Днем Победы ветеранов Второй мировой.

«Пускай тем, кто остался в живых, хоть их уже и немного, Господь дает все необходимое, что нужно человеку в его земной жизни», — пожелал ветеранам Предстоятель УПЦ.

Отвечая на вопросы журналистов, Предстоятель УПЦ отметил, что в этом году помолиться о душах погибших воинов пришло небольшое количество верующих, что связано с карантинными мерами.

«Сегодня мы ограничены в общении друг с другом, но, думаю, что это будет недолгий период времени, скоро все это пройдет», — отметил он.

Также в этот день во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви проходят заупокойные богослужения в память о погибших во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.

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Сегодня в Минске состоялся Парад Победы. Он начался в 11-00 по киевскому времени.