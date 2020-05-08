12 тыс. грн в месяц: в СИЗО Киева появились камеры повышенного комфорта

Главное: В СИЗО Киева появились 4 платных камеры. От других они отличаются улучшенными условиями размещения. Причем, чем дольше вы здесь пребываете, тем дешевле она вам обойдется. Ожидается, что в скором будущем такие камеры появятся в СИЗО по всей стране.

Детали: В Киевском СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями размещения. Как сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, здесь заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. При этом стоимость размещения, как и в гостиницах, зависит от срока, за который осуществляется оплата. Причем, чем больше этот срок, тем дешевле. Так, сутки пребывания в такой камере будет стоить 2000 грн в сутки, неделя — 8000 грн. Ну а прожить месяц можно будет за 12 000 грн.

«Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн на сайте «Онлайн дом юстиции», — написал министр, добавив, что скоро подобные нововведения появятся и в других СИЗО.

«Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: 1) убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и 2) найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов — сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства налогоплательщиков мы не хотим», — объяснил чиновник, добавив, что полученные средства будут направлены на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Малюська также опроверг информацию о том, что речь идет о «ВИП-камерах». «Это точно не „ВИП-камеры“, как видно из фотографий ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах», — заключил Малюська.

В тему: 18 мая 2012 года украинские правозащитники выступили против создания VIP-условий для заключенных.