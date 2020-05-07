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«Грандиознее, чем Межигорье»: журналисты показали, как сейчас выглядит огромная резиденция Ахметова под Киевом

«Грандиознее, чем Межигорье»: журналисты показали, как сейчас выглядит огромная резиденция Ахметова под Киевом

Главное: Бизнесмен и олигарх Ринат Ахметов заканчивает строительство резиденции под Киевом. По данным журналистов, трехэтажный дом с бассейном, банями и мраморными скульптурами окружает два периметра оград. Общая площадь имения составляет 25 га.

Детали: Новая резиденция бизнесмена Рината Ахметова находится возле с. Плюты в Обуховском районе Киевской области. Как сообщает Страна.ua, территория, расположившаяся на 25 гектарах земли, окружена двойным забором. На ней располагается парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Основной трехэтажный дом украшают мраморные скульптуры. Утверждается, что рядом с ним будут два фонтана в античном стиле.

У бассейна золотые форсунки и лестницы. А от главного здания налево идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом, слева.

По данным издания, масштабное строительство, начатое еще несколько лет назад, сейчас находится на финишной прямой, так как на территории практически отсутствуют строительное леса, только аккуратно сложены стройматериалы и ящики.

Фото имения опубликовал на своей странице в Facebook бывший народный депутат, журналист Игорь Луценко. При этом он утверждает, что вблизи дома Ахметова находятся глушители радиосигнала, которые призваны помешать пролету беспилотных аппаратов .

Скриншот страницы журналиста Игоря Луценко в Facebook

Резиденция Рината Ахметова под Киевом

Резиденция Рината Ахметова под Киевом

Резиденция Рината Ахметова под Киевом

План земельного участка резиденции Рината Ахметова под Киевом

Как пишет на своем канале в Telegram известный журналист Сергей Лещенко, «дворец Ахметова под Киева стал шоком для многих, особенно в контексте слухов повысить тариф на электричество для населения». Описывая резиденцию со слов участников дискуссии под постом Луценко в Facebook, он указывает, что «судя по написанному, мы имеем дело с чем-то даже более грандиозным, чем Межигорье».

Скриншот сообщения Сергея Лещенко на канале в Telegram

В тему: В апреле 2017 года журналисты сообщили о строительстве особняка в Плютах компанией «Мета-Капитал», которая контролируется Ахметовым. При этом, по документам, сооружение якобы оформлено как «учреждение здравоохранения и социальной помощи».

Тогда же они опубликовали видео имения, снятое с дрона.

В начале 2020 года стало известно, что Ахметов купил виллу бельгийского короля Леопольда II Les Cedres за 200 млн евро.

Тэги: общество, экономика, политика, Ринат Ахметов, строительство, резиденция, Киевская область, новости Украины, Плюты

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