Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска

Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска

Главное: Американский миллиардер Илон Маск и мать его шестого ребенка объяснили, почему решили назвать своего сына X Æ A-12. Соцсети тут же наводнили шутки на тему странного имени.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и канадская певица Клэр Буше, известная под творческим псевдонимом Граймс, назвали своего новорожденного сына X Æ A-12. Как объяснила молодая мама на своей странице в Twitter, в этом имени X представляет из себя «неизвестную переменную», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что может означать как «искусственный интеллект», так и «любовь», а A-12 — «предшественник SR-17 (нашего любимого воздушного судна)». «Без оружия, без защиты, только скорость. Отличный в бою, но без насилия», — уточнила Граймс, о чем идет речь, добавив, что буква А также может означать ее любимую песню под названием Archangel.

В комментариях к этому посту Маск уточнил, что самолет, о котором упомянула Клэр, на самом деле называется SR-71 (высокоскоростной высотный разведчик SR-71 Blackbird.), и приложил фото высотного самолета-разведчика Lockheed A-12, который послужил основой для его создания.

Принтскрин сообщения Граймс в Twitter

Принтскрин сообщения Илона Маска в Twitter с изображением самолета Lockheed A-12

Отметим, что в комментариях пользователи выразили надежду, что это просто шутка или троллинг, а также поинтересовались, как правильно произносить имя мальчика. Однако большинство по обыкновению принялось шутить.

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

Пользователи Twitter обсуждают имя новорожденного сына Илона Маска

В тему: 5 мая 2020 года у американского миллиардера Илона Маска родился шестой ребенок. Тогда же в Twitter появилась информация о том, что мальчика назвали X Æ A-12, однако поначалу это было воспринято как шутка.

Тэги: мир, сын, имя, фотожаба, соцсети, рождение, Илон Маск, технологии, курьезы

Комментарии

Статьи

05.05.20 09:18

Вручили украинский «Оскар»: главные награды забрали «Мои мысли тихие» и «Домой»

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
06.05.20 08:45

Лучший турнир сборной Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция в Дарницком районе Киева. Ничего не изменилось
06.05.20 14:05

Коррупция в Дарницком районе Киева. Ничего не изменилось

Автор: Олег Бойко, «Антикор»

Выбор редакции
Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках
Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках
Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках
Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках
Лучший турнир сборной Украины
Лучший турнир сборной Украины
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
fraza.ua

Главная новость дня

«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева

«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева
06.05.20 12:28
3059
Последние новости
06.05.20 17:02

Стало известно, когда в Украине откроются детсады и школы
06.05.20 16:39

Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади
06.05.20 16:39

Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры
06.05.20 16:25

В Борисполе женщина держала в яме избитого мужчину
06.05.20 15:56

Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска
06.05.20 15:02

Зеленский отказался ехать к Лукашенко на День Победы
06.05.20 14:57

Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм
Фото и Видео
Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади
Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади
Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади
Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади
Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска
Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм
«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева
«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева
Глава МИД Украины дал удручающий прогноз возобновления авиаперелетов
Глава МИД Украины дал удручающий прогноз возобновления авиаперелетов
Трамп без маски пожаловался на бессонницу из-за коронавируса
Трамп без маски пожаловался на бессонницу из-за коронавируса
СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина
СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина
В ОАЭ эпично сгорел небоскреб
В ОАЭ эпично сгорел небоскреб
В США охранник получил пулю в затылок, не пустив в магазин девушку без маски
В США охранник получил пулю в затылок, не пустив в магазин девушку без маски
Суровые россияне устроили эпичную драку, наплевав на карантин
Суровые россияне устроили эпичную драку, наплевав на карантин
fraza.ua
Новости блогосферы
05.05.20 21:42

Зеленский - дитя олигархического компромисса
04.05.20 19:22

А не пора ли «зеленым» извиниться перед православными за лживые обвинения?
03.05.20 19:51

Зеленский потерял власть: ни мэры, ни бизнесмены, ни обычные люди ему больше не подчиняются
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.