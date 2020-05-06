Соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска

Главное: Американский миллиардер Илон Маск и мать его шестого ребенка объяснили, почему решили назвать своего сына X Æ A-12. Соцсети тут же наводнили шутки на тему странного имени.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и канадская певица Клэр Буше, известная под творческим псевдонимом Граймс, назвали своего новорожденного сына X Æ A-12. Как объяснила молодая мама на своей странице в Twitter, в этом имени X представляет из себя «неизвестную переменную», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что может означать как «искусственный интеллект», так и «любовь», а A-12 — «предшественник SR-17 (нашего любимого воздушного судна)». «Без оружия, без защиты, только скорость. Отличный в бою, но без насилия», — уточнила Граймс, о чем идет речь, добавив, что буква А также может означать ее любимую песню под названием Archangel.

В комментариях к этому посту Маск уточнил, что самолет, о котором упомянула Клэр, на самом деле называется SR-71 (высокоскоростной высотный разведчик SR-71 Blackbird.), и приложил фото высотного самолета-разведчика Lockheed A-12, который послужил основой для его создания.

Отметим, что в комментариях пользователи выразили надежду, что это просто шутка или троллинг, а также поинтересовались, как правильно произносить имя мальчика. Однако большинство по обыкновению принялось шутить.

В тему: 5 мая 2020 года у американского миллиардера Илона Маска родился шестой ребенок. Тогда же в Twitter появилась информация о том, что мальчика назвали X Æ A-12, однако поначалу это было воспринято как шутка.