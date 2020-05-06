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«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева

«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева

Главное: В центре Киева предприниматели протестуют против чрезмерных и неравноправных условий карантина в стране. При этом, по мнению некоторых участников, в акции принимают участие провокаторы, целью которых является дискредитация движения.

Детали: В центре Киева проходит акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает». Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции на автомобилях требуют не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами.

Они перекрыли ул. Грушевского от Европейской площади до стадиона им. Лобановского. Движение в направлении правительственного квартала перекрыто усиленным нарядами правоохранителей.

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

На машинах наклеены баннеры: «Справедливость для всех», «Карантин убивает», «Открыть рынки страны», «Защити ФОП», «Сиди дома сам», «Эпицентры над законом?», «Кабмин на карантин», «Не работаем — не платим» и др.

По словам организаторов акции, они «обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности» и призывают «правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный».

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

Акция протеста «Карантин убивает» в центре Киева

 

Между тем, как сообщает Страна.ua со ссылкой на одного из организаторов предыдущей акции Сергея Доротича, нынешний протест организован самими властями с целью дискредитировать движение и представить защитников прав малого бизнеса неадекватами.

«Наше движение предпринимателей в шоке сейчас, потому что мы не знаем, кто эти люди. Все резко начали поддерживать микробизнес», — заявил активист, рассказав, как какая-то женщина кашляла ему в лицо и утверждала, что она предприниматель из Одессы.

В тему: 29 апреля 2020 года представители бизнеса собрались у здания Кабинета министров Украины на акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Не обошлось без потасовок с полицией.

Аналогичная акция прошла 3 мая возле Офиса президента.

Антикарантинные протесты имеют место также в России и других странах мира.

Тэги: Киев, общество, протест, карантин, экономика, бизнес, политика, коронавирус

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