«Кто эти люди»: предприниматели в шоке от акции протеста в центре Киева

Главное: В центре Киева предприниматели протестуют против чрезмерных и неравноправных условий карантина в стране. При этом, по мнению некоторых участников, в акции принимают участие провокаторы, целью которых является дискредитация движения.

Детали: В центре Киева проходит акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает». Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции на автомобилях требуют не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами.

Они перекрыли ул. Грушевского от Европейской площади до стадиона им. Лобановского. Движение в направлении правительственного квартала перекрыто усиленным нарядами правоохранителей.

На машинах наклеены баннеры: «Справедливость для всех», «Карантин убивает», «Открыть рынки страны», «Защити ФОП», «Сиди дома сам», «Эпицентры над законом?», «Кабмин на карантин», «Не работаем — не платим» и др.

По словам организаторов акции, они «обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности» и призывают «правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный».