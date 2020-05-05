Страшная смерть: в Винницкой области велосипедиста смыло ливнем

Главное: Во время ливня на Виннитчине поток воды во время ливня смыл местного жителя. Спасти его не удалось. В трех городах из домовладений пришлось откачивать воду.

Детали: В с. Круподеринцы Винницкой области во время ливня большим потоком воды и ила с дороги смыло местного жителя, который ехал на велосипеде. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело погибшего мужчины с заиленной обочины и передали Нацполиции.

При этом в результате сильного дождя в населенном пункте оказалось заилено около 150 м дороги. Сейчас въезд в село временно осуществляется с другой стороны.

Кроме того, в результате сильных дождей спасателям пришлось экстренно откачивать воду с территории частных домовладений в Погребище, Гайсине и Бершади.

В тему: 6 июля 2011 года во время проливных дождей в Харькове в районе Салтовка бурлящий поток воды сбил с ног местную жительницу и протащил около 150 метров.

В феврале 2019 года в Житомирской области наводнение размыло мост через реку Тетерев.