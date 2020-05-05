Мэрия одного из российских городов поздравила людей с Днем Победы нацистским плакатом

Главное: В российском городе Усинск ко Дню Победы вывесили плакат с изображением нациста. Сделала это мэрия.

Детали: В России накануне Дня Победы прогремел скандал: в городе Усинск (Коми) на стене одного из многоэтажных домов вывесили плакат с изображением финского солдата, который воевал на стороне нацистов.

Оказывается, пишут местные СМИ, постаралась мэрия города – ее отдел культуры, чьи сотрудники взяли фото из газеты.

Плакат сопровождала надпись: «За кругом полярным в Великой войне сражались олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине, пусть вечная слава им будет!».

Выяснилось, что на нем изображен финн Юни Клемет Халонен из Утсйоки, а фото было сделано в 1944 году в Лапландии.

Позорный плакат уже сняли.

В тему 29 января 2020 года сообщалось, что Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове.

Позже 29 января 2020 года он объяснил, откуда узнал о ней.