Ученые с помощью самого мощного в мире микроскопа показали процесс размножения коронавируса

Главное: Британские ученые опубликовали фотографии, демонстрирующие размножение коронавируса COVID-19 в кишечнике. Снимки были сделаны с помощью самого мощного в мире микроскопа и имеют разрешение в 500‒1000 раз больше, чем у снимков, сделанных на iPhone.

Детали: Ученые из британского Университета Данди опубликовали две фотографии, демонстрирующие процесс размножения коронавируса в человеческом кишечнике.

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на The Sun, снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа. Это позволило получить изображения, которые имеют разрешение в 500–1000 раз больше, чем у снимков, сделанных на iPhone.

По словам ученых, они решили показать, как коронавирус размножается в кишечнике, поскольку около трети инфицированных имеют желудочно-кишечную симптоматику.

В тему: 19 марта 2020 года мы писали, что российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир.

А 17 февраля 2020 года сообщалось, что американцами было получено первое 3D-изображение китайского коронавируса.