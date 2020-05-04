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Ученые с помощью самого мощного в мире микроскопа показали процесс размножения коронавируса

Ученые с помощью самого мощного в мире микроскопа показали процесс размножения коронавируса

Главное: Британские ученые опубликовали фотографии, демонстрирующие размножение коронавируса COVID-19 в кишечнике. Снимки были сделаны с помощью самого мощного в мире микроскопа и имеют разрешение в 500‒1000 раз больше, чем у снимков, сделанных на iPhone.

Детали: Ученые из британского Университета Данди опубликовали две фотографии, демонстрирующие процесс размножения коронавируса в человеческом кишечнике.

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на The Sun, снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа. Это позволило получить изображения, которые имеют разрешение в 500–1000 раз больше, чем у снимков, сделанных на iPhone.

По словам ученых, они решили показать, как коронавирус размножается в кишечнике, поскольку около трети инфицированных имеют желудочно-кишечную симптоматику.

Ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса

Ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса

В тему: 19 марта 2020 года мы писали, что российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир.

А 17 февраля 2020 года сообщалось, что американцами было получено первое 3D-изображение китайского коронавируса.

Тэги: фотография, ученые, общество, Европа, Великобритания, исследования, здоровье, мир, наука, снимки, микроскоп, COVID-19

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