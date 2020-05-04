На одном из лиманов на юге Украины появились розовые фламинго

Главное: На одном из лиманов Одесчины впервые появились розовые фламинго. Обычно они обитают в Казахстане, но с некоторых пор начали прилетать в Украину, где пересыхающие лиманы создают идеальные условия в том числе для гнездения.

Детали: На Тилигульском лимане в Одесской области впервые появились розовые фламинго. Как сообщается на официальной странице регионального ландшафтного парка «Тилигульский» в Facebook, всего в акватории лимана было зафиксировано 5 фламинго. На место выехали научные сотрудники парка, чтобы понаблюдать за не обычной для этих мест птицей и сфотографировать ее.

В то же время, по данным «Думской», фламинго было 15. При этом отмечается, что это не первое появление розовых фламинго на юге Украины. Впервые эту птицу обнаружили в декабре 2011 года на Будакском лимане. Также летом 2017 года стая из шести фламинго устроила гнезда в Херсонской области, на Сиваше, и вернулась туда в 2018-м.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на орнитолога Наталью Атамась, розовые фламинго встречаются в Украине на пролете, и сейчас у птиц именно весенняя миграция. «Это бывает, хотя и довольно редко. Несколько лет назад фламинго загнездились — первый раз в Украине — это уже была настоящая сенсация», — рассказала она, добавив, что этим птицам нужны большие, очень соленые и мелкие водоемы и наши пересыхающие лиманы как нельзя лучше для них подходят.

«Фламинго гнездятся группами и делают гнезда из ила и грязи. Из-за потепления начинают появляться как раз такие биотопы, как им нужно, поэтому мы надеемся, что чаще будем их видеть на миграции и кормления, а там может и будут гнездиться у нас на регулярной основе», — заключила орнитолог.

Отметим, розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси — на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.