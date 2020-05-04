В Украине пошел майский снег

Главное: В Карпатах выпал майский снег. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

Детали: В понедельник, 4 мая, в Карпатах выпал снег. Об этом в «Фейсбуке» сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что снег пошел на горе Поп Иван Черногорский.

Сообщается, что тут облачно, а видимость ограничена сорока метрами.

Температура воздуха упала до двух мороза.

Спасатели добавили, что снег продолжает идти. Наблюдается метель.

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