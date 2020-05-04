Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное

Главное: В глубинах космоса нашли мертвую звезду. Ученые заявили, что она весьма необычна.

Детали: Астрономы нашли странную мертвую звезду. Как пишет издание ScienceAlert, телескоп Burst Alert обнаружил «нейтронную погибшую звезду J1818.0-1607 в обсерватории Swift».

Как оказалось, говорят исследователи космоса, данная звезда «испускает импульсное радиоизлучение, что определяет ее и как радиопульсар».

Ученые поясняют, что необычный источник излучения представляет собой «самый быстро вращающийся и молодой пульсар из всех обнаруженных нами».

Особенностью объекта называют то, что «при переходе от низких частот к высоким, было выявлено резкое падение яркости радиоизлучения».

Астрономы отмечают, что «другие радиомагнитары имеют почти постоянную яркость по всему радиочастотному спектру».

Исследователи резюмируют: «Наше открытие доказывает, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а также, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем, ему подобным».

В тему 12 марта 2020 года сообщалось, что ученые открыли более ста новых планет в Солнечной системе.

10 марта 2020 года стало известно, что ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики.