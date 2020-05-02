«Белый Свет» запускает онлайн-выставку скульптур и арт-объектов

Главное: 5 мая состоится открытие виртуальной выставки «Объем. Работа с коллекцией». Выставка пройдет в формате фейсбук-трансляции и конференции в Zoom.

Детали: Центр современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) продолжает серию онлайн-проектов, посвященных работе с коллекцией галереи. 5 мая состоится открытие виртуальной выставки скульптур и арт-объектов современных украинских авторов «Объем. Работа с коллекцией».

Каждое арт-пространство имеет свой арт-объем. Природа настолько очистилась, что в объем Белого Света вернулись ожидаемые гости — трехмерные объекты искусства. Скульптуры является не исчезающими, но редкими видами в биоценозе коллекции Белого Света. Если бы Егор Анцыгин создал свой «Временный список» здесь, то скульптуры он точно бы у него вписал.

Сами скульпторы — также существа малочисленные и загадочные. Они таинственно и даже интимно взаимодействуют с пространством, прилагая значительные усилия и множество времени на извлечение из ткани реальности своих многомерных созданий. Скульптура выдерживает все — бесконечность углов испытывающих взглядов, придирчивость к экспозиционным решениям, неотъемлемую борьбу с гравитацией. И в конце концов она выигрывает как вживую, так и на фото и видео, и заслуживает титул отборочной жемчужины коллекции.

Эта выставка обещает быть наполнена контрастами и противоположностями. Крепкий зубастый металл Тараса Поповича будет разговаривать с хрупкой керамикой Нелли Исуповой. Массивный, тяжелый мрамор Алексея Владимирова будет стоять напротив легкого, как перышко, папье-маше Александры Крышовской. Абстрактные образы Сергея Савченко встретятся с телесностью животных Александра Яновича. Живая ртутная текучесть существ Руслана Романишина войдет во взаимодействие с прямыми углами инсталляции Евгения Валюка, а бескомпромиссная брутальность объектов Светланы Струк — с густой детализированностью персонажей Олега Денисенко.

Участники виставки:

Алексей Владимиров

Нелли Исупова

Алексей Малых

Олег Денисенко

Тарас Попович

Роман Романишин

Александр Янович

Гия Миминошвили

Оксана Цюпа

Сергей Савченко

Светлана Струк

Руслан Романишин

Александра Лебедкина

Ирина Вештак-Остроменская

Анна Лысык

Евгений Валюк

Александра Крышовская

Виктор Маринюк

Сергей Лаушкин

Евгений Штейн

Открытие виртуальной выставки состоится 5 мая в 19:00 в формате фейсбук-трансляции и конференции в Zoom.

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