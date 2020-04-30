Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области

Главное: Погорельцам необходима финансовая помощь, чтобы отстроить дома.

Детали: Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители собирают благотворительную помощь погорельцам в Житомирской области.

Как сообщили Центру информации УПЦ в сестричестве, пострадавшим от пожаров в селе Личманы необходимо построить 38 домов. Также есть намерение построить храм.

Пострадавшие от пожаров нуждаются в стройматериалах, лекарствах и финансовой помощи.

«Своими силами погорельцам не справиться с этой бедой. Они ждут и надеются на помощь. Для них — это беда — как Божий промысел и наша помощь — как чудо», — рассказали в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

Помощь можно переслать на карту Приватбанка старшей сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Натальи Гербовой: 5168 7453 0254 9727.

В тему: 28 апреля 2020 года сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области.