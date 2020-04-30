Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой несовершеннолетней девушки

Главное: Сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая шла по улице в обнаженном виде. При этом у нее у руках оказался пакет с отрезанной женской головой. По данным СМИ, жертвой жестокого преступления стала несовершеннолетняя девушка.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рано утром 30 апреля в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выехав на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Давать какие-либо показания женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

В то же время в Дергачевский отдел полиции обратился 40-летний житель с. Подворки, который сообщил, что по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина проживает в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

Фото с места происшествия (18+) публикует Цензор.НЕТ.

В тему: 28 августа 2019 года в заброшенном летнем театре в Днепре обнаружили труп женщины с отрезанной головой. При этом, по данным полиции, на теле не были обнаружены следы насильственной смерти.

В сентябре того же года в Балтском районе Одесской области местная жительница нашла на окраине улицы лежащую на земле голову мужчины.

1 февраля 2020 года в заливе Собачье горло Оболонского района Киева двое рыбаков выловили голову мужчины, завернутую в пакет. По предварительным данным, погибшему было 60-70 лет.