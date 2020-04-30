На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд для онлайн торгов: продали уникальный браслет

Главное: Аукцион Sotheby's установил рекорд для украшений на онлайн торгах. Был продан браслет Tutti Frutti от Cartier.

Детали: На аукционе Sotheby's за рекордные деньги для украшений на онлайн торгах продали браслет Tutti Frutti от Cartier. За него заплатили 1,34 миллиона долларов, сообщают организаторы продаж.

Планировалось, что украшение выставят на аукцион в Нью-Йорке в апреле, но все планы нарушила пандемия коронавируса.

Что касается браслета, то его изготовили в 1930-е годы. На нем присутствуют изумруды, сапфиры и рубины.

Длина браслета составляет 17,78 сантиметров.

Аукцион планировал выручить за украшение 800 тысяч долларов, но ажиотаж поднял цену.

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