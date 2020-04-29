Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением

Главное: В Киеве продолжается акция протеста владельцев малого и среднего бизнеса с требованием смягчить условия карантина. Бизнесмены грозятся игнорировать решения правительства, начиная с 1 мая.

Детали: Акция протеста предпринимателей против мер карантина под зданием Кабинета Министров в центре Киева продолжается. Как сообщает Цензор, митингующие разместили на своих автомобилях плакаты с надписями «Карантин один для всех?», «Еще один день вашей заботы и і нас не станет», «Я два месяца без хлеба, а ты проедаешь бюджет?», «Нас вперед ногами? Нет, вас под зад ногой».

При этом предприниматели заявляют, что намерены возобновить работу с 1 мая, независимо от действий правительства.

Отметим, что на данный момент движение по ул. Грушевского снова перекрыто. Возле Кабмина находятся усиленные наряды полиции.