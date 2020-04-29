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Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением

Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением

Главное: В Киеве продолжается акция протеста владельцев малого и среднего бизнеса с требованием смягчить условия карантина. Бизнесмены грозятся игнорировать решения правительства, начиная с 1 мая.

Детали: Акция протеста предпринимателей против мер карантина под зданием Кабинета Министров в центре Киева продолжается. Как сообщает Цензор, митингующие разместили на своих автомобилях плакаты с надписями «Карантин один для всех?», «Еще один день вашей заботы и і нас не станет», «Я два месяца без хлеба, а ты проедаешь бюджет?», «Нас вперед ногами? Нет, вас под зад ногой».

При этом предприниматели заявляют, что намерены возобновить работу с 1 мая, независимо от действий правительства.

Отметим, что на данный момент движение по ул. Грушевского снова перекрыто. Возле Кабмина находятся усиленные наряды полиции.

 

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

Предприниматели проводят акцию протеста у здания Кабмина

В тему: 29 апреля 2020 года представители бизнеса собрались у здания Кабинета министров Украины на акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Не обошлось без потасовок с полицией.

Тэги: Киев, болезнь, бизнесмен, протест, здоровье, эпидемия, карантин, экономика, новости Украины

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