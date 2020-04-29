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Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева

Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева

Главное: СМИ опубликовали меню скандального ресторана «Велюр» в центре Киева, который, по данным журналистов, продолжал работать, несмотря на действующий в городе с стране карантин. Обычные шкварки с луком стоят здесь более 150 грн, а чай из ягод — без малого 600 грн.

Детали: В ресторане «Велюр», который принадлежит народному депутату от фракции «Слуги народа» Николаю Тищенко, некоторые цены десятикратно превышают стоимость аналогичных блюд в обычном киевском заведении общепита. Как сообщает «Обозреватель», наиболее ярко это прослеживается на блюдах из мяса.

Так, филе рибай стоит здесь 710 грн за 100 гр, филе миньон — 970 грн. Маленькая порция паровых котлет из индейки подадут за 137 грн. А самым дорогим блюдом здесь является утка по-пекински — ее стоимость стоимость составляет 3787 грн за 1300 грамм.

Меню ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

Из десертов самым дорогим оказался королевский манго дольче пунш — 150 грамм которого стоит 451 грн, а 50 грамм свежих ягод (малина, голубика, ежевика) стоит 256 грн, в это это время 100 грамм клубники — чуть дешевле — 248 грн.

Меню ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

Украинские деруны стоят в «Велюре» 356 грн, вареники с вишнями — 352 грн, а шкварки с луком — 174 грн.

Меню ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

Из изысканных блюд в ресторане можно заказать пиццу с морепродуктами за 2190 грн, салат из омара — 3757 грн, филе чилийского сибаса — 3188 грн, а также икру белуги за 4998 грн.

Меню ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

Отметим, что сразу после скандала в соцсетях опубликовали чек, якобы выписанный здесь в январе 2019 года, в котором указана цена на чай из ягод — 580 грн.

Меню ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Впоследствии он заявил, что на самом деле ресторан не работает, он просто иногда использует для личных встреч со своими помощниками. «Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей», — объяснил депутат.

Тэги: Киев, общество, СМИ, экономика, ресторан, новости Украины, Николай Тищенко

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