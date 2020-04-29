Французские стоматологи уcтроили голый протест

Главное: Французские стоматологи снялись голышом в знак протеста против нехватки средств защиты. Прежде всего речь идет о масках FFP2.

Детали: Французские стоматологи запустили флешмоб #Dentisteàpoil («дантист нагишом»). Стоматологи публикуют в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде в знак протеста против отсутствия необходимых средств защиты. В первую очередь им не хватает масок FFP2.

Местные СМИ сообщают, что во Франции кабинеты стоматологии должны открыться после 11 мая 2020 года. Но врачи утверждают, что им не хватает масок и перчаток. Дело в том, что все защитные материалы французские дантисты передали в больницы и дома престарелых.

C 27 апреля во французских аптеках вновь разрешили продажу медицинских масок. До этого все маски были реквизированы государством.

В тему: 27 апреля 2020 года мы сообщали, что митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция.