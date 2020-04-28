В Испании придумали способ безопасного посещения ресторанов после снятия карантина

Главное: Испанские рестораторы изобрели простой способ защиты посетителей своих заведений от заражения коронавирусом. Оборудованные специальными пластиковыми конструкциями столики позволят людям ужинать и проводить время, не беспокоясь за свое здоровье.

Детали: Испанские рестораторы придумали, как защитить своих посетителей от заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает «Лента», первым городом, в котором внедрили «разработку» стал Леганес, где в одном из заведений столики оборудовали рамками, изготовленными из материала для защиты касс в местных супермаркетах.

По словам владельца ресторана, после снятия карантина его посетителей будут встречать официанты в масках и перчатках и предлагать пройти к такому столику мимо других «изолированных» гостей.

Мужчина уверен, что это позволило бы гостям наслаждаться едой и напитками, не беспокоясь о возможности заразиться от человека, сидящего перед ними, или проходящих мимо людей.

В тему: 28 апреля 2020 года сообщалось, что пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан.