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В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса

В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса

Главное: В СИЗО Черновцов арестанты устроили бунт, протестуя против «подселения» человека, инфицированного коронавирусом. Администрации учреждения удалось навести порядок, применив физическую силу. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы.

Детали: В ночь на 25 апреля в черновицком СИЗО арестанты устроили бунт, протестуя против «подселения» человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По словам администрации изолятора, заключенные нескольких камер призывали к неповиновению и забаррикадировались, в связи с чем личный состав учреждения был поднят по тревоге.

Сообщается, что в 8 утра во время пересменки арестанты из трех камер попытались помешать сотрудникам войти в помещения и оказали сопротивление. Поэтому к семерым «постояльцам» была применена физическая сила, а на одного из них надели наручники.

В свою очередь, в знак протеста против «беспредела» администрации, трое заключенных нанесли себе резаные раны.

Как написала в своем Facebook омбудсмен Людмила Денисова, сейчас в СИЗО проводится служебная проверка. Об инциденте уже проинформированы правоохранительные органы.

Арестанта же с коронавирусом поместили в отдельной камере в специальном блоке изолятора. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В СИЗО Черновцов заключенные порезали руки в знак протеста

В СИЗО Черновцов заключенные нанесли себе раны в знак протеста

В тему: 20 февраля 2020 года мы писали, что на Полтавщине местные жители подняли восстание из-за коронавируса.

Тэги: Черновицкая область, бунт, общество, арест, омбудсмен, СИЗО, Черновцы, зек, массовые беспорядки, криминал, заключенные, Людмила Денисова, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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