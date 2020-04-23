В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов

Главное: В Харькове сотрудники патрульной полиции задержали пьяного священника за рулем. Совсем недавно ему всем районом сбрасывались на лечение цирроза печени.

Детали: В Харькове нетрезвый священнослужитель пытался сбежать от патрульных полицейских. По свидетельству очевидцев, на момент задержания он едва держался на ногах, сообщают «Факты».

В сети выяснили, что еще совсем недавно всем районом священнику собирали деньги на лечение цирроза печени.

В тему: В феврале 2012 года в центре Киева поймали пьяного служителя церкви на крутом джипе.

В октябре 2016 года на Закарпатье пьяный священник на автомобиле Audi насмерть сбил трех женщин.