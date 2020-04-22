Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса

Главное: В Вишневом подразделения Нацгвардии заблокировали общежитие, почти 40 жителей которого заразились коронавирусом. От заразы уже скончались два человека, еще трое ‒ находятся в реанимации.
Детали: В городке Вишневое Киевской области Нацгвардия заблокировала общежитие, в котором зафиксирована вспышка коронавируса.
По предварительным данным, от «китайской» заразы уже скончались двое жителей «общаги», еще трое ‒ в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.
Всего же в общежитии проживают около 300 человек.
На данным момент инфицированными числятся 37 человек, в их числе есть и дети, сообщает пресс-центр МВД Украины.
По информации ведомства, доставку еды и средств личной гигиены изолированным жителям общежития обеспечивают представители местной власти, волонтеры, а также полицейские.
В тему: 27 марта 2020 года мы писали, что на Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли целое село.
А 14 апреля 2020 года сообщалось, что из-за коронавируса полиция заблокировала Киево-Печерскую лавру.