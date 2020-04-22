Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ

Главное: Актриса Анастасия Заворотнюк может полностью победить рак. Появился неожиданный медицинский документ.

Детали: Российские СМИ пишут о том, что 49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк может полностью победить рак.

В сети появились медицинская справка, из которой следует, что артистка с 21 января этого года находилась в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой» с диагнозом глиобластома.

Медики говорят, что вероятность победы болезни при таком диагнозе составляет как минимум 5%.

Один из врачей сообщил, что форма рака у актрисы «не смертельная» и «сейчас ей намного лучше».

Отмечается, что «в дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать».

Также сообщается, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения препаратом нового формата Keytruda.

Медик говорит: «Первым делом удалили опухоль, после удаления появилась вторая опухоль (вторичная глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно, теперь идет поддерживающее лечение».

В публикации, цитируя источник, говорится: «Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше».

В тему 17 марта 2020 года стали известны трогательные подробности нынешнего пребывания Заворотнюк в больнице.

10 марта 2020 года сообщалось, что дочь Заворотнюк впервые за много месяцев появилась в Сети.