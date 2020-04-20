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В Чернобыльской зоне началась антидиверсионная операция Нацгвардии

В Чернобыльской зоне началась антидиверсионная операция Нацгвардии

Главное: Глава МВД Арсен Аваков объявил о начале спецоперации в зоне отчуждения ЧАЭС, где уже третью неделю бушуют лесные пожары. Бороться с «поджигателями-диверсантами» будут полицейские и Нацгвардия.

Детали: Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в министерстве сформирована специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне.

Причиной столь решительных мер стали доказательства искусственного происхождения лесных пожаров в зоне отчуждения и на Житомирщине ‒ в частности, во время одного из мониторинговых полетов были обнаружены 4 «феноменальных» очага возгорания на площади 100 кв. м.По словам министра, это сделали некие «негодяи-провокаторы», которые хотят «подпортить жизнь в стране», а также «спрятать огнем свои грязные делишки».

«Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены ‒ и принимаем меры», ‒ написал Арсен Аваков в своем Facebook.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что по заверению спасателей, в Чернобыльской зоне никакого пожара нет.

А 18 апреля 2020 года сообщалось, что к борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили даже армию.

Тэги: пожар, общество, поджигатели, Арсен Аваков, Чернобыльская зона, лесные пожары, Национальная гвардия, диверсанты, МВД, зона отчуждения, спецоперация, новости Украины

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