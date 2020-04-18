Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь

Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь

Главное: Благодатный огонь, который сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 13.50 по киевскому времени, доставлен в Украину делегацией Украинской Православной Церкви. Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта Бен-Гурион в Израиле в Борисполь около 19 часов вечера.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба). Также в состав делегации вошли епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин.

«Уже традиционно каждый год по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при поддержке Благотворительного Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы делегация Украинской Православной Церкви доставляет со Святой Земли в Украину Благодатный огонь. Не стал исключением и 2020 год, несмотря на усиленные карантинные мероприятия и ограничивающие обстоятельства, в которых оказался весь мир по известным причинам», — рассказал глава делегации УПЦ журналистам на брифинге по прибытию Благодатного огня в Украину.

Сразу после прибытия в международный аэропорт Борисполь Благодатный огонь будет доставлен в Свято-Воскресенский (Афганский) храм, который находится справа от въезда на монастырскую территорию Киево-Печерской лавры. Там представители епархий Украинской Православной Церкви, при соблюдении всех карантинных мер, получат Благодатный огонь и отвезут его в храмы во все уголки Украины.

«По милости Божией Благодатный огонь снова в сердце нашей Родины — в Киеве, откуда он распространится во все ближние и дальние точки Украины. Уже скоро в храмах Украинской Православной Церкви и в домах верующих от юга до севера и от запада до востока будут зажигаться свечи и лампады от Благодатного огня, который несколько часов назад сошел на месте погребения нашего Господа и Спасителя в кувуклии Храма Гроба Господня в Иерусалиме», — отметил епископ Виктор.

По словам владыки Виктора, Благодатный огонь — это предвестник Светлого Христова Воскресения, а его схождение извещает верующих о том, что «Христос воистину Воскрес из мертвых и своею смертью смерть попрал».

«Сегодняшнее чудесное зажжение нетварного света укрепляет нашу веру в Воскресшего Живого Бога. Ежегодное чудо в Великую Субботу в Иерусалиме лелеет нашу надежду на Отца Небесного, который своим Божественным промыслом непрестанно заботится о каждом человеке. Благодатный огонь согревает в наших сердцах Божью любовь, которая каждому из нас помогает и учит нас любить друг друга, несмотря на разновекторные предпочтения и убеждения, которые отходят на второстепенный план, когда люди единятся между собою Христом и во Христе», — подчеркнул Барышевский епископ УПЦ.

Как пояснил архиерей, Благодатный огонь «сжигает все наши грехи и недостатки, которые так мешают каждому человеку приближаться к Богу».

«Пусть он принесет утешение и праздничную радость в украинские семьи, которые будут праздновать Пасху Господню дома, — пожелал епископ Виктор всем верующим. — Мы верим и надеемся, что эта благодатная частица Святой Земли поможет и всем нам, украинцам, в ближайшее время победить злобу и ненависть, раздор и агрессию, эпидемии и болезни, и снова на нашей родной украинской земле воцарится мир и благополучие, и настоящая братская любовь. И пусть в этом поможет Воскресший Христос Спаситель!».

В свою очередь Генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин отметил, что уже более 10 лет фонд Вадима Новинского совместно с Украинской Православной Церковью привозит Благодатный огонь в Украину.

«В этом очень сложном году по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по поручению нашего акционера Вадима Новинского мы летали на Святую Землю и в этих сложных условиях смогли привезти частичку Святой Земли — Благодатный огонь. Для нас это большая честь и радость. Хочется, чтобы этот Огонь опалил то поветрие, которое сегодня есть на нашей земле», — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Пертин отметил, что, в связи с карантинными мерами, делегации из Украины пришлось столкнуться с некоторыми ограничениями.

«Это был сложный рейс, с утра у нас была небольшая задержка — с одной стороны нас не выпускали в Тель-Авиве, мы находились на борту, никуда не выходили. Огонь привезли представители Посольства. Мы взяли Огонь и сразу вернулись обратно. Все необходимые меры предосторожности были предприняты, мы доставили Огонь со всеми выполнениями законных требований», — рассказал он, выразив благодарность Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, которые помогли делегации УПЦ организовать рейс в условиях строгого карантина.

«Была четко организованная система. Мы выполняли те рекомендации, которые получали, и это позволило нам быть в Тель-Авиве, забрать Огонь и привезти его сюда, в Украину», — подчеркнул Алексей Пертин.

 

В тему: Ранее сегодня сообщалось, что делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину.

Тэги: общество, православие, Пасха, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.04.20 09:09

Война на море: вариант Азов

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

14.04.20 17:47

Динамовец Денис Попов: о карантине, книгах и футбольных баталиях

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
18.04.20 19:37

Кто на самом деле стоит за пожарами в Чернобыле? (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как киевлянам пережить задымление. 16 советов от Комаровского и киевских властей
18.04.20 11:23

Как киевлянам пережить задымление. 16 советов от Комаровского и киевских властей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020
18.04.20 19:22
1201
Последние новости
18.04.20 21:59

Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
18.04.20 20:36

На юге Одесской области гибнет урожай. Ситуация катастрофическая
18.04.20 20:25

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой
18.04.20 20:17

На Киевщине пытались сжечь дом женщины, якобы зараженной коронавирусом
18.04.20 19:33

На ТV покажут «Небесную Украину» об украинских святых
18.04.20 19:22

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020
18.04.20 19:14

Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши»
Фото и Видео
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
УПЦ передала паски киевским медикам
УПЦ передала паски киевским медикам
Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей
Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей
Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов
Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов
Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы
Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
«Поможем Богу»: Зеленский призвал украинцев провести Пасху дома
«Поможем Богу»: Зеленский призвал украинцев провести Пасху дома
К борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили армию
К борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили армию
Киевский воздух вновь стал самым грязным в мире
Киевский воздух вновь стал самым грязным в мире
Момент мощного взрыва на «Запорожстали» попал на видео
Момент мощного взрыва на «Запорожстали» попал на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук
11.04.20 19:58

Учебник украинской литературы за 5 класс и штампы с пампушками

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.