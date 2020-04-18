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УПЦ передала паски киевским медикам

УПЦ передала паски киевским медикам

Главное: Накануне Воскресения Христова, 18 апреля, Украинская Православная Церковь организовала выпечку 650 пасхальных куличей, освятила их и передала врачам Александровской больницы и врачам столичной скорой помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, передача 650 пасхальных куличей, 200 из которых получат медики Александровской больницы и 450 — врачи 17 подстанций киевской службы скорой помощи, состоялась возле храма в честь святителя Михаила, на территории больницы.
Куличи освятил секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук.

«Хотим поблагодарить всех врачей Украины за то, что они ежедневно, рискуя здоровьем, стоят на страже жизни, чтобы каждый, кто сталкивается с болезнью, был жив и здоров. Также хотим передать эти куличи как символ Светлого Христова Воскресения всему коллективу Александровской больницы, а также коллективам скорых помощей города Киева. Благодарим вас за вашу жертвенность, что не жалея себя вы ежедневно спасаете жизни тысячи людей», — сказал протоиерей Виктор Иващук.

Пасхальные куличи по заказу Украинской Православной Церкви приготовили киевские кондитеры из ресторана «INK» и кондитерской «НiК».

«Нам было приятно откликнуться на предложение выпекать пасхальные куличи для наших медиков, которые сегодня находятся на передовой. Наш коллектив старался вложить в свою работу не только профессионализм, но и тепло нашей души», — рассказала директор киевского ресторана «INK» Ирина Евтух.

Пасхальные куличи, освященные Украинской Православной Церковью, для коллектива врачей Александровской больницы приняла профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, главный внештатный инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская.

«Сегодня все доктора работают на износ по всей Украине, на кафедрах работают профессора над нормативными документами. Мы все с вами вместе должны пережить то горе, которое сегодня постигло не только нашу страну, но и весь мир. Я очень надеюсь, что это сплотит всех нас, потому что мы все живем в одной стране, и всем нам нужно друг друга любить, и в такие минуты эта любовь всегда проявляется искреннее и ее всегда много».

Ольга Голубовская поблагодарила представителей УПЦ за поддержку медиков.

Глава Общественной организации «Скорая оберегает каждого» Андрей Кляцкий выразил благодарность УПЦ за пасхальные подарки от имени врачей «скорых» Киева.

«Сегодня нагрузка ложится на всех врачей, но скорая всегда на передовой, потому что первое место, куда обращаются люди — это скорая, и не только во время карантина. Нам очень приятно, что о нас помнят, что нас поддерживают. Мы даже не ожидали такого всплеска поддержки. Все сотрудники тронуты вашим вниманием», — отметил Андрей Кляцкий.

В тему: УПЦ помогает ощутить пасхальную радость воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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