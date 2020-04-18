К борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили армию

Главное: В зоне отчуждения ЧАЭС продолжают бушевать лесные пожары. По просьбе руководства ГСЧС к борьбе с огненной стихией присоединились специализированные подразделения Сухопутных войск ВС Украины.

Детали: Командование Сухопутных войск ВСУ откликнулось на просьбу руководителя ГСЧС Николая Чечеткина оказать помощь в тушении лесных пожаров и направило в Житомирскую область и Зону отчуждения шесть единиц спецтехники с экипажами.

В частности, помогать пожарным бороться с огненной стихией будут 5 бульдозеров-путепрокладчиков БАТ и две инженерные машины ИМП-2, передает пресс-служба Сухопутных войск.

«В настоящее время военнослужащие работают над локализацией пожаров на определенных участках. Угрозы для критических объектов нет», ‒ сказано в сообщении ведомства.

В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.

А 17 апреля 2020 года мы писали, что по заверению спасателей, в Чернобыльской зоне никакого пожара нет.