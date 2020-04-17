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В Испании от коронавируса вылечили 105-летнюю женщину

В Испании от коронавируса вылечили 105-летнюю женщину

Главное: В Испании 105-летняя женщина победила коронавирус COVID-19. Чудо совершили врачи города Мерида.

Детали: В испанском городе Мерида произошло настоящее медицинское чудо: как пишут местные СМИ, тут от коронавируса COVID-19 вылечили 105-летнюю женщину. Ее выписали в минувший четверг, 16 апреля.

Известно, что Эвариста Рубио Галан была госпитализирована из дома престарелых: у женщины была высокая температура, она испытывала проблемы с дыханием.

Тест на коронавирус дал положительный результат 9 апреля. При этом в больнице она провела три дня – сначала испанку отправили на самоизоляцию в ее же дом престарелых, но там ей стало хуже, после чего женщину повторно госпитализировали.

В свои годы Эваристы Рубио Галан является матерью шестерых детей, также у нее есть шестнадцать внуков и восемь правнуков.

В тему 16 апреля 2020 года биолог поведала об ужасном ударе, которой наносит коронавирус по легким и мозгу.

16 апреля 2020 года американские ученые заявили о страшных последствиях коронавируса для человеческой психики.

Тэги: здоровье, мир, Испания, коронавирус, COVID-19

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