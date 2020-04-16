На Херсонщине взлетел на воздух грузовик с боеприпасами

Главное: В Херсонской области взорвался военный грузовик «КрАЗ», перевозивший боеприпасы. В результате инцидента никто не пострадал. Расследованием дела занимается ГБР.

Детали: В четверг днем, 16 апреля, в Херсонской области взорвался грузовой автомобиль «КрАЗ», который в составе колонны военной техники направлялся к месту постоянной дислокации.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, хотя сам «КрАЗ» оказался практически полностью уничтоженным. По предварительны данным, в его кузове находились боеприпасы, часть которых сдетонировала, сообщает пресс-служба ГБР.

На месте ЧП работали следователи Госбюро расследований, которые опросили свидетелей, а также произвели осмотр искореженного грузовика и изъяли вещественные доказательства.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 412 УК Украины («Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества»).

В тему: 11 сентября 2007 года мы писали, что в Мексике взлетел на воздух грузовик со взрывчаткой. От взрыва погибли десятки человек.

А 29 декабря 2015 года сообщалось, что в Турции взорвалась фура с украинскими номерами.