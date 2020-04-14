Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция из-за коронавируса

Киево-Печерскую лавру, которую в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди насельников закрыли на карантин, заблокировала полиция. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас помимо шлагбаумов и заграждений рядом с монастырем выставлен кордон правоохранителей.

Отныне на время карантина без специального разрешения на территорию обители никого не пустят, сообщает «Страна».

Также без разрешения никто не сможет и выйти из лавры.

Стоит отметить, что 12 и 13 апреля в больнице скончались два монаха лавры: архимандрит Нектарий (Коваленко) и 47-летний иеродиакон Наум.

Ранее «Фраза» сообщала, что Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Там уже более 90 зараженных коронавирусом