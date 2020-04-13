Пожар в Кировоградской области унес жизни трех маленьких детей

В воскресенье, 12 апреля, в селе Костомаровка Кировоградской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тут в огне погибли три маленьких ребенка.

Известно, что пожар вспыхнул в частном доме.

После тушения огня спасатели нашли в одной из комнат тела малышей 2015, 2017 и 2019 годов рождения.

На ликвидацию огня ушло около трех часов.

Сейчас выясняются причины ЧП.

Как писала «Фраза», жертвами пожара в Черновицкой области стали дети.

Ранее произошел пожар на свалке в Киеве: погибли люди.