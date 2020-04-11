В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома

В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там вблизи 5 км. кольцевой автодороги легковой автомобиль Daewoo Sens выскочил на встречную полосу, где столкнулся с машиной «скорой помощи».

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате аварии погибли сразу три человека: 27-летняя женщина-водитель и 33-летний пассажир легковушки, а также 55-летний водитель «скорой».

Кроме того, различные травмы получили 33-летний пациент, 40-летний фельдшер и двое санитаров 38 и 48 лет. Всех их увезли в больницу подоспевшие коллеги-медики.

Транспортные же средства в буквальном смысле превратились в груду металлолома.

На месте трагедии также работали спасатели и полицейские. Детали ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве произошло ДТП с машиной «скорой помощи».

Также сообщалось, что в Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы.