Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции

Пожар в лесничествах возле Зоны отчуждения бушует на расстоянии прямой видимости от объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото опубликовал представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографии, которые показывают как выглядит ситуация в Чернобыльской зоне днем с воздуха и с земли и добавил, что с пожаром «уже шестые сутки отчаянно бьются и на земле, и с воздуха спасатели ГСЧС Украины».

«А так, как на последнем фото, примерно выглядит 27-летний, между прочим ранее судимый, болван из села Раговка Полесского района Киевщине. Ему полиция Киевской области уже вручила подозрение пока по ч.1 ст.245 „Уничтожение объектов растительного мира“ за то, что поджег дикорастущую траву и вызвал пожар в Котовском лесничестве Чернобыльской зоны», — заключил Шевченко.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой недели пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения. За ним последовал еще один. При этом полиция полиция Киевской области задержала поджигателя. Им оказался 27-летний житель села Раговка Полесского района. Он рассказал правоохранителям, что «для забавы поджег мусор и траву в трех местах», после чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об угрожающих масштабах пожаров в Украине. «Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна», — заявили в ГСЧС, призвав граждан не провоцировать пожары.