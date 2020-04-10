Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса

Настоящая трагедия произошла в британском Уорикшире. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на похоронах собственной матери Джули Мерфи скончалась ее дочь Лора Ричардс.

По данным местных СМИ, женщинам было 63 и 32 года соответственно.

Похороны проходили на кладбище Атерстоун, когда девушке стало плохо и она потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ, но не сумели ее спасти.

Отмечается, что ее мать скончалась от коронавируса COVID-19.

В итоге, девушку похоронили рядом с родителям в среду, 8 апреля.

Как писала «Фраза», в Британии может начаться голод. В том числе из-за украинцев.

Ранее британский премьер Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться.