Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса

Настоящая трагедия произошла в британском Уорикшире. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на похоронах собственной матери Джули Мерфи скончалась ее дочь Лора Ричардс.
По данным местных СМИ, женщинам было 63 и 32 года соответственно.
Похороны проходили на кладбище Атерстоун, когда девушке стало плохо и она потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ, но не сумели ее спасти.
Отмечается, что ее мать скончалась от коронавируса COVID-19.
В итоге, девушку похоронили рядом с родителям в среду, 8 апреля.
Как писала «Фраза», в Британии может начаться голод. В том числе из-за украинцев.
Ранее британский премьер Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться.