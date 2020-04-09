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Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ

Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ

Уже месяц Украина пребывает на карантине в связи с пандемией коронавируса, и в зоне особого риска сегодня находятся пожилые люди, которым рекомендуют не выходить из дома. Украинская Православная Церковь в эти дни усиливает свои молитвы и проявляет особую заботу о людях. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в Кировоградской епархии организовали благотворительную акцию «Помоги ближнему остаться дома», в рамках которой священнослужители помогают прихожанам из группы риска пережить карантин на самоизоляции.

ЗАБОТЯСЬ О НУЖДАЮЩИХСЯ

Акция стартовала 25 марта в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Кропивницком, позже ее поддержали и клирики по всей Кировоградской епархии. В рамках акции священники и дьяконы собирают наборы первой необходимости с продуктами и средствами гигиены, развозят пожилым прихожанам, чтобы помочь им лишний раз не выходить на улицу во время эпидемии.

«Мы сейчас переживаем очень трудное и сложное время, которое обнажает нашу человеческую сущность. Церковь нас призывает в это время особо проявить заботу и внимание о тех людях, которые в этом имеют нужду. Священный Синод нашей Церкви призвал всех верных чад, епископат, священников и мирян в силу своих возможностей делать добрые и нужные дела, которые сегодня необходимы в борьбе с той бедой, которая постигла наш народ. Сегодня и Церковь, и руководство страны призывают всех нас по возможности без крайней нужды не выходить из дома, меньше общаться с людьми во избежание заражения. Но есть люди, которые в силу своих физических сил и возраста, особенно одинокие, не могут сегодня справиться с этой бедой. Поэтому мы приняли на епархиальном уровне решение помогать таким людям оставаться дома», — рассказал митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

Продуктовые наборы формируют из приношений прихожан, а средства для повседневных нужд закупают на пожертвования.

«На эту акцию в силу своих возможностей какие-то средства выделили наши прихожане, что-то мы изыскали из своих епархиальных средств. Дьяконы нашего Кафедрального собора посещают адресно дома наших прихожан, которых мы знаем и любим, которые всю жизнь являются нашими прихожанами. Это люди воцерковленные, пережившие время атеизма, веру сохранившие и нам эту веру передавшие», — говорит владыка Иоасаф.

ВИТАМИНЫ, ГРЕЧКА И ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Недавно Церковь отмечала третью родительскую субботу Великого поста. Все продукты, которые прихожане жертвовали на панихиду, раздали или еще раздадут нуждающимся в рамках акции. В акционные наборы обязательно входят чай и сладости, а также свежие фрукты и овощи — чтобы пожилые люди подкрепляли себя витаминами.

Кроме продуктов, на время карантина актуальна потребность в средствах гигиены, поэтому на пожертвования в епархии закупают также мыло, туалетную бумагу и другие важные мелочи, без которых сложно обойтись человеку в самоизоляции.

Служителей Церкви все встречают с искренней радостью. Для пожилых людей визит священников в их дом — это целое событие. Прихожане искренне благодарят за помощь и внимание, которое даже более ценно для них, чем продукты.

— А как там наша церковь, работает? — Спрашивает пожилая прихожанка.

— Работает, но вам сейчас благословляется не выходить на улицу и молиться дома. Крепитесь и молитесь за нас, — отвечают священники.

Такие беседы проходят в каждом доме. Люди делятся также своими проблемами, рассказывают о здоровье и суетных заботах. Чтобы подбодрить своих прихожан, служители Церкви поют им «Многая лета!», и после этого даже самые унывающие оживают и взбадриваются.

Выражая благодарность клирикам Церкви, на глазах у многих появляются слезы.

— А как там наш владыка?

— И владыка Иоасаф молится за вас...

Верующие передают искреннюю благодарность своему митрополиту — прежде всего, за молитвы и заботу.

— Благодарим митрополита Иосафа. Спасибо, что помните о нас стареньких, немощных.
Благодарим за святые молитвы вас. Без ваших молитв нам не выжить — очень трудная жизнь сейчас всем, но особенно — людям преклонного возраста. Здоровья вам, вашим семьям, крепости. И всем нам — пережить такое трудное время с Божьей помощью. Без Господа мы — никуда! И главное, от Церкви не отступать ни на йоту, — говорит прихожанка Нина Ивановна.

Владыка Иоасаф, который не может лично обойти всех прихожан, получает такие приветствия через видео.

«Люди искренне радуются, когда наши отцы к ним заходят, иногда даже слезы на глаза наворачиваются. А, когда бабушка говорит, что от Православия нельзя ни на йоту отступать — это заражает и нас ее энергией. Мы видим, что это достойные и верные Церкви люди», — говорит митрополит.

Кроме пожилых и стариков, особо чувствительны к коронавирусу люди с инвалидностью.

Сотрудники Отдела катехизации и просвещения Кировоградской епархии присоединились к благотворительной акции «Помоги ближнему остаться дома» и посетили дома прихожан, где воспитывают детей с инвалидностью. Волонтеры подготовили для своих подопечных продуктовые наборы, кроме того, добавили к продуктам лекарства — сиропы и леденцы от кашля и простуды, чтобы членам семьи не приходилось лишний раз выходить в аптеку. Помощь в рамках акции от епархиального отдела катехизации получили 12 семей, где проживают дети с инвалидностью разного возраста.

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ЖИВА

Примеру Кафедрального собора Кропивницкого последовали клирики по всей епархии, и акция «Помоги ближнему остаться дома» набирает обороты.

«Грядут праздники, и с помощью добрых и небезразличных людей мы будем и дальше проводить такие акции. К Пасхе мы уже готовим гостинцы, посетим дома этих людей, разделим радость и поздравим их с праздником, засвидетельствуем, что они не одиноки, что кому-то нужны, что любовь христианская, которую Господь нам заповедал — она в действии», — отмечает митрополит Иоасаф.

Владыка также выражает благодарность тем людям, которые откликаются на призыв Церкви помогать ближним.

«Мы верим, что люди будут откликаться на такие наши проекты и акции, чтобы мы достойно, с человеческим лицом пережили это трудное время, которое показывает нам, кто есть кто. Потому что, когда мы говорим, что христианство — это вера любви, то любовь — она всегда действенна, и вера без дел — мертва. Поэтому мы стараемся, чтобы наша вера и любовь всегда была живой и действенной», — говорит митрополит Иоасаф.
Проявить заботу о ближнем и присоединиться к акции может каждый желающий — реквизиты для оказания помощи можно найти на сайте Кировоградской епархии УПЦ. Социальную поддержку своим прихожанам сегодня также оказывают и в других епархиях Украинской Православной Церкви, заботясь о тех, кому она так необходима. А все мировое Православие сегодня усиленно молится о том, чтобы Господь избавил мир от смертельной болезни.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ — для «Подробности».

Ранее «Фраза» сообщала, что во Львове УПЦ передала более 3 тыс тестов на коронавирус.

Тэги: общество, православие, карантин, новости православия, УПЦ, новости Украины

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