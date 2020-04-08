В Львове бомж убил известного рок-музыканта

Вечером вторника, 7 апреля, в Львове на улице Героев УПА, 76 произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут убили известного рок-музыканта Александра Дацюка (группа «Lesik Band»).

Об этом в «Фейсбуке» пишет руководитель ОО «Варта-1» Игорь Зинкевич.

По его словам, на 56-летнего музыканта напал бомж, который нанес ему два ножевых ранения в область сердца. Александра Дацюка госпитализировали, но он умер в больнице.

Известно, что полиция уже задержала убийцу – это 67-летний мужчина. Отмечается, что у него возник конфликт с погибшим. При этом бездомный отказывается давать показания. Уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В 1990-м году Александр Дацюк создал в Львове группу «Lesik Band», которая была очень популярна в его городе и на Западной Украине.

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