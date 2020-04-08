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Под Львовом горит очередная свалка

Под Львовом горит очередная свалка

Во Львовской области горит Новояворовская мусоросвалка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Холод.

В частности, как сообщается, на месте работают 12 пожарных машин. Также к тушению привлечены спасатели из воинской части в Старычах. Одолеть огонь одновременно пытаются 70 спасателей. При этом в качестве причины пожара наиболее вероятно указывается жжение сухой травы.

«Ситуация под контролем, однако гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда», — заключил Холод.

Он же опубликовал фото и видео с места событий.

 

Как сообщала «Фраза», 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом вспыхнул масштабный пожар. По завершении тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».

Одной из причин обвала могло стать большое количество воды, которую вылили пожарные во время тушения.

1 июня того же года свалка была закрыта.

Тэги: пожар, ЧП, Львовская область, криминал, свалка, новости Украины, Новояворовск

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