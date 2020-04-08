Под Львовом горит очередная свалка

Во Львовской области горит Новояворовская мусоросвалка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Холод.
В частности, как сообщается, на месте работают 12 пожарных машин. Также к тушению привлечены спасатели из воинской части в Старычах. Одолеть огонь одновременно пытаются 70 спасателей. При этом в качестве причины пожара наиболее вероятно указывается жжение сухой травы.
«Ситуация под контролем, однако гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда», — заключил Холод.
Он же опубликовал фото и видео с места событий.
Как сообщала «Фраза», 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом вспыхнул масштабный пожар. По завершении тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».
Одной из причин обвала могло стать большое количество воды, которую вылили пожарные во время тушения.
1 июня того же года свалка была закрыта.