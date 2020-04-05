Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19

В Сети появилось изображение коронавируса COVID-19, сделанное американскими учеными. Как выяснили журналисты «Фразы», на обнародованном снимке можно увидеть вирионы (вырусные частицы), которые разрастаются в клетке человеческого организма.

Как передают «Актуальные новости», впечатляющее фото удалось сделать посредством электронного микроскопа и специальных программ, с помощью которых полученные кадры обрели цвета.

На снимке вокруг «тела» COVID-19 можно наблюдать отростки, визуально похожие на корону. Именно этим фактором и обусловлено название коронавирусной инфекции.

Как писала «Фраза», в Сети появилось первое фото китайского коронавируса.

Ранее в США было получено первое 3D-изображение коронавируса COVID-19.

Также фото коронавируса, переполошившего весь мир, опубликовала российская лаборатория.