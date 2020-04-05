Что будет если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666?

Телеграм-канал «Адекватный конспиролог» сообщает о странных совпадениях, связанных со словом «коронавирус». В частности, канал обнародовал два конспирологических толкования.

Первоисточник первого толкования - Фейсбук-страница Марка Гинзбурга.

Гонзбург, в частности, пишет: «Слева напишем по вертикали, „в столбик“, зловещее слово CORONA, а справа против каждой буквы — её порядковый номер в английском алфавите. Проведём простую операцию сложения — в левом столбике количество букв, а в правом сумма цифр. Получили 666 — Число зверя — особое число, упоминаемое в Библии (книга Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета, часто упоминаемая как „Апокалипсис“), под которым предположительно скрыто имя апокалиптического зверя, нумерологическое воплощение Сатаны».

Кроме того, канал «Адекватный конспиролог» пишет: если слово coronavirus и прочитать в обратном порядке то получается слово surivanoroc. В переводе с языка Хинди «surivan or oc» означает «восход и глаз».

Как известно, «всевидящее око» — один из самых известных масонских символов. Также он изображен на долларах США.

Напомним, «масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года