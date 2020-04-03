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Приоритеты УПЦ в эпоху пандемии коронавируса: помочь врачам, обезопасить верующих, накормить неимущих

Приоритеты УПЦ в эпоху пандемии коронавируса: помочь врачам, обезопасить верующих, накормить неимущих

Украинская Православная Церковь в период пандемии проявляет особую заботу о тех, кому нужна помощь, и сегодня верующие и священнослужители УПЦ по всей Украине по своим возможностям помогают и своим прихожанам, и медицинским учреждениям. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, глава Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал о ситуации сегодня.

Маски для соцработников

С началом карантина в Украине Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всех священнослужителей и верующих участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции и брать под опеку медицинские учреждения, которые находятся на территории всех епархий УПЦ.

«На сегодняшний день в условиях распространения коронавируса по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам организовывает финансовый сбор для закупки необходимых индивидуальных средств защиты для медиков и социальных работников», — рассказывает глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Так, недавно Синодальный соцотдел Церкви передал тысячу масок и сто литров дезинфицирующего раствора Департаменту социальной политики Киевской городской государственной администрации — на нужды социальных работников столицы, которые сегодня опекают пожилых киевлян на дому.

«Сегодня маски и дезинфицирующие средства прихожане нашей Церкви могут получить практически в каждом храме. Но для того, чтобы масштабно помогать, мы решили сотрудничать с городскими структурами, а Департамент уже распределяет эти средства защиты тем, кому они необходимы, и прежде всего — социальным работникам, которые контактируют с пожилыми людьми», — поясняет протоиерей Сергий Экшиян.

До 500 масок в день

Однако из-за карантина сегодня в Украине огромный дефицит готовых средств защиты. Поэтому Синодальный социальный отдел УПЦ готовится изготавливать и маски, и антисептики самостоятельно.

«На самом деле, с масками сегодня большие сложности — практически ничего нет в наличие. Мы пытаемся найти, но не можем. Поэтому сейчас мы ищем варианты по закупке ткани и пошиву. На сегодняшний день в храмах и монастырях УПЦ по всей Украине в пошивочных мастерских шьют защитные маски, передают их в храмы, а храмы — прихожанам и нуждающимся. Также мы готовимся изготавливать самостоятельно дезинфицирующий раствор, который будем раздавать на приходах и для социальных и медицинских работников», — говорит отец Сергий.

Антисептические средства на основе спирта изготовляют сегодня и монахи в монастырях, и церковные общины, которые проявляют в этом инициативу. В Киеве, к примеру, антисептики готовят при строящемся Кафедральном соборе УПЦ под руководством матушки-провизора, которая строго контролирует рецептуру. Средство, которое должно убивать вирус, делают из спирта, глицерина, воды и пергидрона, который предварительно превращают в дефицитную нынче перекись водорода.

Защитные маски в Церкви также изготовляют по специальной технологии, и используют для них специальный нетканый материал спанбонд с особой плотностью, чтобы такая маска была пригодна для многоразового использования, а для лучшей защиты делают из ткани несколько слоев. Сегодня все пошивочные цеха Украинской Православной Церкви, которые ранее отшивали облачения для священнослужителей, уже перепрофилированы, и частично или полностью заняты пошивом защитных масок. Один такой цех может изготовлять до 500 масок в день. А по всей Украине верующие и монахи УПЦ изготавливают тысячи защитных средств.

Защита для врачей

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал сбор пожертвований в помощь медработникам, и всего за неделю силами верующих удалось собрать почти 90 тысяч гривен. На эти средства уже закуплены защитные костюмы, которые будут переданы медработникам, спирт и составляющие для изготовления дезсредств, спанбонд и марля для пошива защитных масок.

Помощь медицинским учреждения Церковь оказывает также адресно. Так, Синодальный соцотдел взял под свою опеку Киевскую городскую клиническую больницу № 4 — одно из медучреждений столицы, которое принимает пациентов с подозрением на коронавирус.
«Сегодня мы собираем средства для конкретной больницы. У нас есть письмо от медицинского учреждения, где указаны потребности в защитных средствах, медикаментах, средствах гигиены. То есть, мы ничего не придумываем, а закупаем четко по списку — только то, что действительно необходимо», — рассказывает отец Сергий.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам продолжает сбор средств на нужды столичных медицинских и социальных работников, которым сегодня крайне необходима качественная защита. Церковь призывает верующих по своим силам и возможностям также жертвовать на потребности врачей и больниц и участвовать в благотворительных акциях, поскольку в столице сегодня многие лечебные учреждения нуждаются в поддержке, и делом и молитвой проявлять свою любовь к ближнему...

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ — специально для «Подробности».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Днепре УПЦ передала медикам 10 тыс тестов на коронавирус.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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