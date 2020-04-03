Пожар на свалке в Киеве: погибли люди

Минувшей ночью в Киеве на улице Мстислава Скрипника (Соломенский район) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горела свалка, а жертвами огня стали два человека.

Об этом передает ГСЧС Киева.

Известно, что огонь вспыхнул около двух часов ночи пятницы, 3 апреля.

Горел мусор на площади в тридцать пять квадратных метров.

Сообщается, что «во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин».

Огонь удалось потушить за полчаса. С пожаром боролись десять спасателей и две единицы техники.

Причины пожара сейчас устанавливает полиция.

Как писала «Фраза», в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода.

Ранее ночью в Киеве заживо сгорели люди.