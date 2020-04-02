На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги»

На Закарпатье Украинская Православная Церковь проводит акцию «Нуждаешься — возьми, можешь — помоги» для нуждающихся в период карантина. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в храмах разместили благотворительные «продуктовые корзины».

Как сообщает пресс-служба Мукачевской епархии, благотворительные продуктовые корзины уже размещены в Свято-Вознесенском и Свято-Троицком храмах Ужгорода, к инициативе присоединились и другие храмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье монахини УПЦ раздают маски и антисептики.