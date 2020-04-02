На Одещине православные раздали продукты и средства индивидуальной защиты

В Одесской области 1 апреля Социальный отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви оказал помощь жителям села Вильшанка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, верующие УПЦ на своем автотранспорте за более чем 220 км от Одессы отвезли гуманитарную помощь жителям Вильшанки.

100 жителей села получили от Церкви продукты питания, средства индивидуальной защиты и антисептические гели. За счет волонтера были закуплены: бытовая химия, средства дезинфекции, а также сладости для детей.

«Добрая инициатива Одесской епархии УПЦ находит большой отклик среди прихожан, которые воодушевленные примером Церкви готовы служить ближнему, исполняя заповеди Господа», — сообщили в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям.