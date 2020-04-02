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На Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины

На Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины

В среду днем, 1 апреля, в Сокальском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Бендюга микроавтобус Mercedes Vito, выезжая на перекресток, не пропустил легковушку Renault Kangoo.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате сокрушительного столкновения погибли сразу три пассажирки «француза» ‒ 40 и 60-летнии женщины, а также 18-летняя девушка.

Кроме того, теелсные повреждения получили 21-летний водитель легковушки и 42-летний пассажир. Им оказали первую помощь и на «скорой» увезли в больницу.

На месте трагедии также работали спасатели и правоохранители.

Сообщается, что виновнику аварии ‒ 25 летнему водителю Mercedes ‒ грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 286 УК Украины. В настоящее время он ожидает избрания меры пресечения судом.

Как писала «Фраза», во Львовской области автомобиль наехал на семью с ребенком — не обошлось без жертв.

Ранее на Львовщине обнаружили автомобиль с четырьмя трупами.

Тэги: ДТП, водитель, жертвы, Mercedes, авария, ПДД, регионы, Львовская область, погибшие, перекресток, женщины, новости Украины, Renaul

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