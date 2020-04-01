На Винниччине православные расклеили объявления с предложением помощи пожилым людям во время карантина

В Винницкой области, в Жмеринке, православные расклеили объявления с предложением помощи одиноким людям во время карантина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на официальной странице Молодежного отдела Винницкой епархии в Фейсбук, уже откликнулось две пожилые женщины и семья пенсионеров.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к акции. Это действительно важно, ведь такие люди часто даже не знают всей ситуации. Таким образом, мы можем помочь и им, и себе. Старики будут Вам благодарны и это поможет сохранить их здоровье, а мы будем поступать по слову Божию, ведь именно за такие дела из нас спросит Господь.

Среди нас, действительно, есть много людей, которым в силу обстоятельств нечем прокормиться. Кто-то одинокий, а кто-то остался сейчас без работы с малыми внуками на руках. Постараемся помочь по силе каждому», — сказано в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты.