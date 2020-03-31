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На Житомирщине трагически погиб основатель банка «Аваль»

На Житомирщине трагически погиб основатель банка «Аваль»

Во вторник, 31 марта, в Житомирской области трагически погиб известный украинский банкир и бизнесмен Федор Шпиг. Как выяснили журналисты «Фразы», он стал жертвой ДТП, которое произошло на 215-м км трассы «Киев-Чоп».

Как передает УНН со ссылкой на собственные источники, легковой автомобиль Mercedes Benz, которым управлял предприниматель, внезапно вылетел с дороги в кювет, где и перевернулся.

От полученных травм Федор Шпиг скончался до приезда «скорой помощи».

На месте трагедии работали медики, патрульные и спасатели. Причины аварии выясняются.

Федор Шпиг родился в 1956 году в Черниговской области. Учился в Киевском судостроительном техникуме, а также в Киевском институте народного хозяйства, который окончил в 1984 году.

В начале 90-х вместе с партнерами основал банк «Аваль», который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International.

Полученные от продажи деньги Шпиг вложил в собственный бизнес, основав группу «Молочный альянс».

Был депутатом Верховной Рады трех созывов (III ‒ V).

Как писала «Фраза», в Киеве на глазах у сына похитили главу одного из крупнейших банков Украины.

Тэги: ДТП, Mercedes, общество, авария, банк, основатель, банкир, регионы, Житомирская область, гибель, депутат, учредитель, новости Украины

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