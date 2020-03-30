Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице

. Как сообщили журналистам «Фразы» Центре информации УПЦ , Блаженнейший встретился с врачами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом

«Мы, конечно, сейчас переживаем сложное время, но оно не является самым сложным во всей истории. Божьего благословения на всех медиков, на всех, кто трудится в это трудное время, кто показывает свою любовь», — сказал Митрополит Онуфрий.

«Это очень хорошее средство индивидуальной защиты, прежде всего тем, что в нем можно ходить несколько часов. Одноразовые (костюмы — ред.), конечно, тоже очень важны. Бывает нужно очень долго находиться среди пациентов. Спасибо Вам большое! Мы очень благодарны нашим меценатам и нашей Церкви за то, что Вы поддерживаете нас оборудованием, защищаете докторов и молитесь за наших медицинских работников. Мы просим Божьего благословения, чтобы помогал нам Всевышний спасать наших пациентов», — сказали врачи Александровской больницы.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что 25 марта Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах медицинское оборудование и защитные костюмы.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках, а во всех монастырях УПЦ подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет уничтожить коронавирус.