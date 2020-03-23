На Волыни задержали крупную партию медицинских халатов

Сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов. Об это журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, как сообщается, правоохранители остановили на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тыс. евро.

При этом экспорт товаров противоэпидемиологического назначения был ранее запрещен правительством в связи с мировой пандемией коронавируса. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2020 года правоохранители помешали вывозу из Украины 1,5 тонн масок из Борисполя в столицы Саудовской Аравии и Италии.

17 марта 2020 года организованная группа вооруженных людей отобрала у предпринимателей в Киеве около 100 тысяч медицинских масок.